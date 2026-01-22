Photo: junior ¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£´¥ÁçºÞ¤¬¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¡¢¥·¥ê¥«¥²¥ë¤¬¥Ð¥¹¥Þ¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¡¢¼¾µ¤ËÉ»ßÍÑ¤Ë¤ª²Û»Ò¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤Ä¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤ÏÆó»À²½¥±¥¤ÁÇ¡ÊSiO₂¡Ë¤ò¼çÀ®Ê¬¤È¤¹¤ëÂ¿¹¦¼Á¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯µÛ¿åÀ­¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ¹¡£¤½¤ó¤ÊÁÇºà¤ò¥Ð¥¹¥Þ¥Ã¥È¤ËÅ¾ÍÑ¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¥·¥ë¥Õ¥£¡¼¥Î¡×¡£¤ï¤º¤«3mm¤ÎÇö¤µ¤Ê¤¬¤é·¾Áô