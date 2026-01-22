Image: THANKO ÊÑ´¹¤¹¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¥¤¥í¥¤¥í½ÅÊõ¤·¤½¤¦¡£ÀÎ¤Î¥²¡¼¥àµ¡¤ä¥Ó¥Ç¥ª¥Ç¥Ã¥­¤Ï¡¢ÀÖ¡¦Çò¡¦²«¿§¤ÎRCAÃ¼»Ò¡Ê¥³¥ó¥Ý¥¸¥Ã¥ÈÊý¼°¡Ë¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Ë·Ò¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£2012Ç¯4·î¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤¬ÃÏ¥Ç¥¸¤Ë´°Á´°Ü¹Ô¤·¤ÆHD±ÇÁü¤Ë¤Ê¤ë¤È¤È¤â¤Ë¥³¥ó¥Ý¥¸¥Ã¥È¤Ï»Ñ¤ò¾Ã¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤òÇã¤¤ÂØ¤¨¤Æ²¡¤·Æþ¤ì¤ÇÌ²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¡´ï¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿»È¤¤¤¿¤¤¤Ê¡¼¤È¤¤¤¦Êý¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡© ÀÎ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹