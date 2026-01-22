¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¥¢¥Ë¥á±Ç²è»Ë¾å½é¤ÎIMAXÆÃÊÌ¾å±ÇÈÇ¤¬ÅÐ¾ì¡£2·î6Æü¤è¤ê¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·Í½¹ð±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢IMAX¸ÂÄêÍè¾ì¼ÔÆÃÅµ¤ò2·î6Æü¤è¤êÇÛÉÛ¤¹¤ë¤³¤È¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÆüËÜ¥¢¥Ë¥á±Ç²è»Ë¾å½é¡ªIMAXÆÃÊÌ¾å±ÇÈÇ¤¬ÅÐ¾ìÍ½¹ð±ÇÁüËÜºî¤Ï¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡Ù»°Éôºî¤ÎÂè°ì¾Ï¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯7·î18Æü¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²¤Ë¤è