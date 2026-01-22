±Ç²è¡Ø¤Õ¤¿¤ê¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¡¿IT ENDS WITH US¡Ù¤ò½ä¤ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥é¥¤¥ô¥ê¡¼¤È¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ð¥ë¥É¡¼¥Ë¤ÎÅ¥¾ÂÁÊ¾Ù¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë²Î¼ê¤Î¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¡£¿·¤¿¤Ë¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¥Ó¥Ã¥Á¡×¸Æ¤Ð¤ï¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅ¥¾Â·¸ÁèÃæ¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥é¥¤¥ô¥ê¡¼¡¢ÄÁ¤·¤¯É×¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥ì¥¤¥Î¥ë¥º¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤³¤ÎÁÊ¾Ù¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¤Õ¤¿¤ê¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¡¿IT ENDS WITH US¡Ù»£±ÆÃæ¤Î¥»¥¯¥Ï¥é¤È¡¢¤³¤Î»ö