£²£°Æü¡¢¡ÖÅ·ÈþÇ¯Ì£¡×ºîÉÊÅ¸¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿Ä¦Áº¡£¡ÊÅ·ÄÅ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¼þ½á·ò¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒÅ·ÄÅ1·î22Æü¡ÛÃæ¹ñÅ·ÄÅ»Ô²ÏËÌ¶è¤ÎÅ·Èþ·Ý½Ñ³¹¶è¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎÂè2²ó¡ÖÅ·ÈþÇ¯Ì£¡×ºîÉÊÅ¸¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤äÈþ½Ñ°¦¹¥²È¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¸á¡Ê¤¦¤Þ¡ËÇ¯¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢ÇÏ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤¹¤ëÈÇ²è¤äÄ¦Áº·×230ÅÀÍ¾¤ê¤òÃæ±ûÈþ½Ñ³Ø±¡¡ÊËÌµþ¡Ë¡¢Ãæ¹ñÈþ½Ñ³Ø±¡¡ÊÞ¶¹¾¾Ê¹º½£¡Ë¡¢¹­½£Èþ½Ñ³Ø±¡¡Ê¹­Åì¾Ê¹­½£¡Ë¡¢À¶²ÚÂç³ØÈþ½Ñ³Ø±¡¡ÊËÌµþ¡Ë¤Ê¤É¤Î·Ý½ÑÂç³Ø¤«¤é½¸¤á¤¿¡£3·î