¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ø¡ÚIKEA¡Û¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ¾Ò²ð¡ª32ÉÊÇúÇã¤¤¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡ØIKEA¡Ù¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾¦ÉÊ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ªº£²ó¤Ï¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤µ¤ó¤¬¡È¤Þ¤È¤áÇã¤¤¡É¤·¤¿ÆüÍÑÉÊ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¢ö¡Ú´ØÏ¢¡Û¡Ú¥«¥ë¥Ç¥£¡Û¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤â¥ê¥ÔÇã¤¤¡ªÂçÀä»¿¤¹¤ë¤´ÈÓ¤Î¤ª¶¡¡ÖËè²óÇã¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤Û¤ó¤ÈÈþÌ£¤·¤¤¡×¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤µ¤ó¤¬¡¢¡ÖIKEA¤È¤¤¤¨¤Ð¤³¤ì¤À¤è¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¾¦