21Æü¡¢¼þÆî»Ô¤ÎÎ¥Åç¡¦ÀçÅç¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿»³ÎÓ²ÐºÒ¤Ï¾Ã²Ð³èÆ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÄÃ°µ¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£22Æü¤Î¾Ã²Ð³èÆ°¤Ï¸á¸å4»þ¤Ç½ªÎ»¤·¡¢¤¢¤¹Ä«¤«¤éºÆ³«Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê²ÏÌîµ± µ­¼Ô¡Ë¡Ö¸áÁ°9»þÈ¾¤Î¼þÆî»ÔäæÅç¤«¤é¸«¤¿ÀçÅç¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£²ÐºÒÈ¯À¸¤«¤é°ìÌë¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¤Þ¤ÀÇò¤¤±ì¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×21Æü¸á¸å5»þ20Ê¬¤´¤í¼þÆî»Ô¤ÎÀçÅç¤Ç¡ÖÊ²²Ð¤Î²Ð¤¬Ç³¤¨°Ü¤Ã¤¿¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢ÆÁ»³³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤¬³¤¾å¤«¤é¾Ã²Ð³èÆ°¤ò¹Ô¤¤