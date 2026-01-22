Å·¹ÄÇÕ¡¦¹Ä¹¡ÇÕ 2026Ç¯Á´ÆüËÜÂîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ(20Æü¡Á25Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û)Ä¥ËÜÃÒÏÂÁª¼ê¤¬22Æü¡¢4²óÀï¤«¤éÅÐ¾ì¤·¡¢ÆüËÜÂç¤Î²ÃÆ£¸øµ±Áª¼ê¤Ë4-1¤Ç¾¡Íø¡£»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÆ±Âç²ñ3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¶¯¤¤»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Ï½à·è¾¡ÇÔÂà¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿Ä¥ËÜÁª¼ê¡£º£Âç²ñ¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£2018Ç¯¤Ë14ºÐ6¤«·î¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¡¢2024Ç¯¤Ë2²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿Ä¥ËÜÁª¼ê¡£