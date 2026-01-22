¤¤¤¸¤áÆ°²è³È»¶¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÊÌÚ¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤¬³«¤¤¤¿µ­¼Ô²ñ¸«¡á22Æü¸á¸å¡¢±§ÅÔµÜ»ÔÆÊÌÚ¸©Î©¹â¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬ÊÌ¤ÎÀ¸ÅÌ¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤ëÆ°²è¤¬¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢³È»¶¤·¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï22Æü¡¢¤¤¤¸¤á½ÅÂç»öÂÖ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤ÈÇ§Äê¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÂÐºö¥Á¡¼¥à¤Ç¸¡¾Ú¤¹¤ë¡£¸©¶µ°Ñ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ°²è¤ÏºòÇ¯12·î¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¡¢º£Ç¯1·î¤Ë³È»¶¡£Èï³²À¸ÅÌ¤¬¥È¥¤¥ì¤ÇÊ£¿ô¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢1¿Í¤«¤é°ìÊýÅª¤Ë²¥¤ë¡¢½³¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤é