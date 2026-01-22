Minisforum¤Ï1·î21Æü¡¢¿·À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡ÖAtomMan G7 Pro¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¥Ù¥¢¥Ü¡¼¥ó¥­¥Ã¥È¡Ê286,999±ß¡Ë¤È¤·¤Æ¤ÎÈÎÇä¤Î¤Û¤«¡¢32GB¥á¥â¥ê¤È1TB SSD¤ËOS¤ò¥×¥ê¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¡Ê359,999±ß¡Ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤â¤¹¤Ç¤ËÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£È¯Çä¤òµ­Ç°¤·¤Æ¥»¡¼¥ë²Á³Ê¤¬Å¬ÍÑÃæ¤À¡£Minisforum¡¢GeForce RTX 5070 LaptopÅëºÜPC¡ÖAtomMan G7 Pro¡×È¯ÇäCPU¤ËÂè14À¤ÂåIntelCore i9-14900HX¤òÅëºÜ¤·¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤ËGeForce RTX 5070