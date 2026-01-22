¥¸¡¼¥×¤Î¡ÖÅÔ²ñÇÉ¡×¤¬Âè3À¤Âå¤Ø·àÅª¿Ê²½À¤³¦Åª¤ÊSUV¥Ö¡¼¥à¤ÎÃæ¡¢¥¿¥Õ¤Ê¥ª¥Õ¥í¡¼¥ÉÀ­Ç½¤ÈÅÔ²ñÅª¤ÊÍøÊØÀ­¤ÇÆÈ¼«¤ÎÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¯¥¸¡¼¥×¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¹¡×¡£2006Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥óÁØ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£2ÂåÌÜ¤Ï2010Ç¯Âå¸åÈ¾¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¾å¼Á¤µ¤ò¹â¤á¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ2025Ç¯5·î6Æü¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÇÂÔË¾¤ÎÂè3À¤Âå¤¬À¤³¦½é¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¤Þ