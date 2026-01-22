なみとサワは正反対の表情で…NHK連続テレビ小説「ばけばけ」は23日、「カワ、ノ、ムコウ。」の第80回が放送される。サワ（円井わん）は教員資格を取るため白鳥倶楽部で勉強中。そこに、トキ（郄石あかり）が訪れるがサワはどこかそっけない。サワの様子が気になるトキだが、山橋（柄本時生）や土江（重岡漠）、門脇（吉田庸）に話しかけられている間に、サワは倶楽部を出ていってしまう。その頃、錦織（吉沢亮）は知