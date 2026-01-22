¡Ú¥À¥Ü¥¹¶¦Æ±¡ÛËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡ÊNATO¡Ë¤Î¥ë¥Ã¥Æ»öÌ³ÁíÄ¹¤Ï22Æü¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤ò½ä¤ë¡ÖÏÈÁÈ¤ß¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²ÃÌÁ¹ñ¤ËËÌ¶Ë·÷¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ø¤Î´ØÍ¿¶¯²½¤òµá¤á¤ëÆâÍÆ¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤¬Êó¤¸¤¿¡£