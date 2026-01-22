Àê¤¤»Õ¡¦ºÙÌÚ¿ô»Ò¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯83¡Ë¤ÎÇÈÍð¤Î¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¤¤¿Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡ÖÃÏ¹ö¤ËÂÄ¤Á¤ë¤ï¤è¡×¡Ê2026Ç¯4·î27ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¤ÎÍ½¹ð±ÇÁü¤¬¡¢Netflix Japan¸ø¼°YouTube¤Ê¤É¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£SNS¤Ç¤Ï¡¢¼ç±é¤Î¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¢¤ó¤¿¡¢ÃÏ¹ö¤ËÂÄ¤Á¤ë¤ï¤è¡×2026Ç¯1·î20Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Í½¹ð±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤¬17ºÐ¤«¤é66ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎºÙÌÚ¿ô»Ò¤ò±é¤¸¤ë»Ñ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤­¤ë¡£¼ã¤¤º¢¡¢¥­¥ã¥Ð¥ì¡¼¤ÇÍÙ¤ë¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¤«¤é¡¢