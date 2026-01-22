²¤½£³ôÆÈÊ©»Ø¿ô¤Ï£±¡¥£³¡óÄ¶¹â¡¢°ÂÅÈ´¶¤Ë¿»¤ëÁê¾ìÅ¸³« Åìµþ»þ´Ö19:18¸½ºß ±Ñ£Æ£Ô£Ó£Å100 10222.98¡Ê+84.89+0.84%¡Ë ÆÈ£Ä£Á£Ø24889.61¡Ê+328.63+1.33%¡Ë Ê©£Ã£Á£Ã40 8176.14¡Ê+106.97+1.33%¡Ë ¥¹¥¤¥¹£Ó£Í£É 13269.54¡Ê+112.73+0.86%¡Ë ¢¨Ê©£Ã£Á£Ã40¡¢¥¹¥¤¥¹SMI¤Ï15Ê¬ÃÙ¤ì ÊÆ³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª»þ´Ö³°¼è°ú Åìµþ»þ´Ö19:18¸½ºß ¥À¥¦Ê¿¶ÑÀèÊªMAR 26·î¸Â49452.00¡Ê+187.00+0.38%¡Ë £Ó¡õ£Ð500ÀèÊªMAR 26