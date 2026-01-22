¹Ä¼¼¤Î³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ö¹ÄµÜ·Ù»¡¡×¤Ï¡¢°ìÈÌ¤Î·Ù»¡¤È°ã¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤êÆëÀ÷¤ß¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£Ç¯¤ÇÁÏÎ©140¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¡ÈÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÀ¤³¦¡É¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¿·Ç¯¤Î°ìÈÌ»²²ì¤Ç·Ù²ü¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¹ÄµÜ·Ù»¡¤Î¸î±Ò´±¡ÖÇ¯Æ¬»ë±Ü¼°¡× Å·¹ÄÊÅ²¼¤¬½ÐÀÊÍ½Äê°æ¾åµ®Çî¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¡§23Æü¡¢¹ÄµÜ·Ù»¡¤Î¡ÖÇ¯Æ¬»ë±Ü¼°¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤¬½ÐÀÊ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£2025Ç¯¤Ï°¦»Ò¤µ¤Þ¤â½ÐÀÊ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£TBSÊó