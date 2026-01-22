¼óÁê´±Å¡¤Ç³«¤«¤ì¤¿·ÐºÑºâÀ¯»ðÌä²ñµÄ¡á22ÆüÌëÀ¯ÉÜ¤Ï22Æü¤Î·ÐºÑºâÀ¯»ðÌä²ñµÄ¤Ç¡¢ºâÀ¯¤Î·òÁ´À­¤Î»ØÉ¸¤È¤Ê¤ë¹ñ¤ÈÃÏÊý¤Î´ðÁÃÅªºâÀ¯¼ý»Ù¡Ê¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢PB¡Ë¤ÎÃæÄ¹´ü»î»»¤ò¼¨¤·¤¿¡£¹õ»ú²½¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿2026Ç¯ÅÙ¤Î¼ý»Ù¤Ï°ìÅ¾¤·¤Æ8Àé²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¤È¤Ê¤ë¡£Êª²Á¹âÂÐºö¤Çµð³Û¤ËËÄ¤é¤ó¤À25Ç¯ÅÙÊäÀµÍ½»»¤¬¶Á¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢Ì¾ÌÜ¤Î¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëºÄÌ³»Ä¹âÈæÎ¨¤Ï26Ç¯ÅÙ¤Ë186.6¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢Á°Ç¯ÅÙÈæ6.2¥Ý¥¤¥ó¥È²þÁ±¤¹¤ë¤È¸«ÄÌ¤·¤¿