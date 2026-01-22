¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥¯¥é¥Ö¤«¤é¼éÈ÷ÅªMF¤Î³ÍÆÀ¤òËÜ³ÊÅª¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡Ø¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¤¥ó¥µ¥¤¥À¡¼¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸¤Ç9¾¡7Ê¬¤±3ÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ34¤Ç3°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤À¤¬¡¢¼ó°Ì¤ÎPSV¤È¤Ï¾¡¤ÁÅÀ18º¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µÕÅ¾Í¥¾¡¤ÏÀäË¾Åª¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£3°Ì°ÊÆâ¤ò¥­¡¼¥×¤·¡¢Íèµ¨¤ÎUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤¬¸½¼Â·ã¤ÊÌÜÉ¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ëº£·îÃæ¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤«¤éÁª