ºùÅç³Ø¹»¤Î³«¹»¤ËÈ¼¤¤¡¢º£Ç¯ÅÙ¤ÇÊÄ¹»¤¹¤ëºùÊö¾®³Ø¹»¤Ë¡¢ºùÅçÂçº¬ºî¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ëÅìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î¾®³Ø¹»¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£22Æü¡¢ºùÅç¤ÎºùÊö¾®³Ø¹»¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î¿ÀÆî¾®³Ø¹»¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡£ºùÊö¾®³Ø¹»¤È¿ÀÆî¾®³Ø¹»¤Ï5Ç¯Á°¤«¤éºùÅçÂçº¬¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¤¨¤ëÆü¤ò¤º¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤¶¡¢ÌÌ¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¾¯¤·¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò½ª¤¨¤Æ³°¤Ø½Ð