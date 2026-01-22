¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë 65Ç¯Á°¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¡ÖÌ¾Ä¥ÆÇ¤Ö¤É¤¦¼ò»ö·ï¡×¤Ç¡¢¸µ»à·º¼ü¤ÎËå¤é¤¬Âè11¼¡ºÆ¿³ÀÁµá¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ Ì¾Ä¥ÆÇ¤Ö¤É¤¦¼ò»ö·ï¤Ï¡¢»°½Å¸©Ì¾Ä¥»Ô¤Ç1961Ç¯¤ËÈ¯À¸¤·¡¢½÷À­5¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ Ìµ¼Â¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿±üÀ¾¾¡¸µ»à·º¼ü¤Ï¡¢2015Ç¯¤Ë¹öÃæ¤Ç89ºÐ¤ÇÉÂ»à¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤½¤Î¸å¡¢Ëå¤Î²¬ÈþÂå»Ò¤µ¤ó(96)¤¬ºÆ¿³ÀÁµá¤ò°ú¤­·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢22Æü¡¢²¬¤µ¤ó¤é¤ÏÌ¾¸Å²°¹âºÛ¤ËÂè11¼¡ºÆ¿³ÀÁµá¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ ÊÛ¸î