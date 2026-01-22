SAND¤ÈCRYSTAL LAKE¤Î¶¦ºÅ¤Ë¤è¤ë¥Ï¡¼¥É¥³¥¢¥Õ¥§¥¹¡ãSAND & Crystal Lake pre ¡ÈFURIOUS WORLD FEST 2026¡É¡ä¤¬4·î4Æü¡¢Âçºå¡¦ÆñÇÈ Yogibo Meta Valley / Holy Mountain¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£SAND¤ÎMAKOTO¤ÈCrystal Lake¤ÎYD¤¬¥­¥å¥ì¡¼¥È¤¹¤ë¡ãFURIOUS WORLD FEST¡ä¤¬2024Ç¯¤Î³«ºÅ¤ò·Ð¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤«¤¿¤Á¤À¡£Æ±¥Õ¥§¥¹¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Ï¡¼¥É¥³¥¢ / ¥á¥¿¥ë¥·¡¼¥ó¤Î¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤¬Âçºå¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤ë