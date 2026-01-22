¥·¥ó¥¬ー¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤Î¥Ó¥êー¡¦¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡Ê24¡Ë¤¬¡¢ÊÆ¹ñ°ÜÌ±ÀÇ´ØÁÜºº¶É¡ÊICE¡Ë¤ò¡Ö¥Æ¥íÁÈ¿¥¡×¤È¸Æ¤Ó·ã¤·¤¯µêÃÆ¤·¤¿¡£Àè½µËö¡¢¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤Ç¡¢¥Þー¥Æ¥£¥ó¡¦¥ëー¥µー¡¦¥­¥ó¥°ËÒ»Õ¤ÎÍýÇ°¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¡ÖMLK Jr. ´Ä¶­ÀµµÁ¾Þ¡ÊEnvironmental Justice Award¡Ë¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥Ó¥êー¡£¤½¤Î¥¹¥Ôー¥Á¤Ç¤âICE¤Ë¤è¤ëÉÔË¡°ÜÌ±¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤äË½ÎÏ¹Ô°ÙµÚ¤Ó¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¶¯¹ÅÀ¯