¸åÆ£¿¿´õ¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYoutube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ø¡Ú¥¹¥­¥ó¥±¥¢¡Û¸åÆ£¿¿´õ¤¬¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤«¤é¥á¥¤¥¯¤Þ¤ÇÂç¸ø³«¡ª¡Ú¥á¥¤¥¯¡Û¡Ù¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡ª¥á¥¤¥¯¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Ê¤¬¤é°¦ÍÑÉÊ¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²èÁü½ÐÅµ¡§¸åÆ£¿¿´õ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¤è¤ê¡Ú´ØÏ¢µ­»ö¡Û¸åÆ£¿¿´õ¡ÈÉáÄÌ¤È°ã¤¦¡É¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤¿¥Ë¥­¥Ó¥Ñ¥Ã¥Á¢£¥á¥¤¥¯¥Ä¡¼¥ëÆ°²èÆâ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤Á¤é¡ªmatsukiyo/¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¹¥Ý¥ó¥¸ ¥Ï¥¦¥¹·¿ 30¸ÄÆþ ÀÇ¹þ382±ß¡Ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë²èÁü½Ð