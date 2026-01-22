too cool for school¤«¤é¡¢¿·ºî¥ê¥Ã¥×¡Ö¥¹¥¦¥§¥¤¥ê¥Ã¥×¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¡×¤¬2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÈ¯Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¢£´¥Áç¤·¤Ë¤¯¤¤¿·´¶³Ð¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¥ê¥Ã¥×¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Þ¥Ã¥È¼Á´¶¤È¹âÈ¯¿§¤òÎ¾Î©¤·¤¿¿·ºî¥ê¥Ã¥×¤ÎÅÐ¾ì¡£·Ú¤ä¤«¤ÊÉÕ¤±¿´ÃÏ¤Ç¿°¤ËÌ©Ãå¤·¡¢¥Þ¥Ã¥È¥ê¥Ã¥×ÆÃÍ­¤Î´¥Áç´¶¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤½èÊýÀß·×¡£»þ´Ö·Ð²á¤Ë¤è¤ë¥à¥é¤òËÉ¤®¡¢½Ä¥¸¥ï¤ò¼«Á³¤ËÀ°¤¨¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¿°°õ¾Ý¤ØÆ³¤¯»Å¾å¤¬¤ê¡£ÎØ³Ô¤òÉÁ¤­¤ä¤¹¤¤¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥¿¡¼ºÎÍÑ¤Ë