JRÀ¾ÆüËÜSC³«È¯¤Ï21Æü¡¢JRÅ·²¦»û±Ø¤ÎÂç·¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¡ÖÅ·²¦»û¥ß¥ª¡×¤ÎÅ¹ÊÞºþ¿·¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£2·î¤«¤é5·î¤Ë¤«¤±¤Æ18¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢12¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¡¢·×30Å¹ÊÞ¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£¡Ú²èÁü¡Û¡ÖÅ·²¦»û¥ß¥ª¡×¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó°ìÍ÷¿·Å¹ÊÞ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤âËÜ´Û1³¬¤Ë¤ÏÇîÂ¿¤Ç¹ÔÎóÉ¬»ê¤Î¥ß¥Ë¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥óÀìÌçÅ¹¡Ö¥ß¥Ë¥è¥ó¡×¡¢ËÜ´Û10³¬¤Ë¤ÏËãíåÅò¥Ö¡¼¥à¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤Ç¤¢¤ë¡Ö¼·ÊõËãíåÅò¡×¤Ê¤É¡¢ÏÃÂê¤Î