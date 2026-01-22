¶Ë¤á¤Æµ© ¡Ö³è²Ð»³¤Î²Ð¸ý¡×¤Ç¤Î¹Ò¶õ»ö¸Î 1·î20Æü¡¢·§ËÜ¸©¤Î°¤ÁÉÃæ³Ù¼þÊÕ¤ÇÍ·Í÷¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤¬¹ÔÊý¤òÀä¤Á¡¢ÂçÇË¤·¤¿µ¡ÂÎ¤¬¡Ö³è²Ð»³¤Î²Ð¸ýÆâ¡×¤Ç¸«¤Ä¤«¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¤Î»ö¸Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡ÚÅö»þ¤Î²èÁü¡Û1992Ç¯ ÉÙ»Î»³²Ð¸ý¤Ë¾®·¿µ¡ÄÆÍî ²áµî¡¢²Ð¸ý¤ØÉÔ»þÃå¤Þ¤¿¤ÏÄÆÍî¤·¤¿Îã¤Ï¡¢1992Ç¯¤ËÉÙ»Î»³¤Ë¾®·¿Èô¹Ôµ¡¤¬ÄÆÍî¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ÉÙ»Î»³¤â¡Ö³è²Ð»³¡× 1992Ç¯6·î6Æü¸á¸å¡¢Àã¤¬»Ä¤ëÉÙ»Î»³¤Î»³Äº¡¢²Ð¸ýÉÕ¶á¤ËÍ·