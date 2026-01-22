·§ËÜ»Ô¤Ï¿·Ä£¼Ë¤Î·úÀßÈñ¤¬¡¢Åö½é¤Î2ÇÜ¤Î885²¯±ß¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÚÃÏ¼èÆÀÈñ¤ä²òÂÎÈñ¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤¿Áí»ö¶ÈÈñ¤Ï1000²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¿·¤¿¤Ê·§ËÜ»ÔÌò½ê¤Î´°À®¥¤¥áー¥¸ Åö½é¤Ï¡Ö616²¯±ß¡Ü¦Á¡× ·§ËÜ»Ô¤Ï¡¢»ÔÌò½ê¤ò¡ÖNTTºùÄ®¥Ó¥ëÀ×ÃÏ¡×¤Ë¡¢Ãæ±û¶èÌò½ê¤ò¡Ö²ÖÈªÄ®ÊÌ´ÛÀ×ÃÏ¡×¤Ë·ú¤ÆÂØ¤¨¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£ ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö·úÀßÈñ¡×¤¬421²¯±ß¡¢ÅÚÃÏ¼èÆÀÈñ¤Ê¤É¤ò²Ã¤¨¤¿¡ÖÁí»ö¶ÈÈñ¡×¤¬616²¯±ß¡Ü¦Á¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀâÌÀ