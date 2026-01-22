¤³¤Îµ­»ö¤Ï¡ÖF1µ»½Ñ¼Ô¤Î¿è¤ò·ë½¸¡Ã¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Î²Ê³ØÅª¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡¢¥Û¥ó¥ÀNSX-R¡ÚÁ°ÊÔ¡Û¡×¤ÎÂ³¤­¤Ç¤¹¡£¡Ú²èÁü¡ÛÅö»þ¤ÎF1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤òÀÊ´¬¤·¤¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬¥Ï¥ó¥É¥Ó¥ë¥É¤·¤¿¥Þ¥·¥ó¡¢NSX-R¡Ê¼Ì¿¿9ÅÀ¡Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Î¥¸¥ì¥ó¥ÞNSX¤Ï¥ª¡¼¥ë¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤Î¥»¥ß¥â¥Î¥³¥Ã¥¯¤È¡¢¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤Î²¡¤·½Ð¤·ºà¤Î¥µ¥Ö¥Õ¥ì¡¼¥à¤ä¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¥³¥ó¥Ý¡¼¥Í¥ó¥Ä¤òºÎÍÑ¤·¤¿½é¤á¤Æ¤ÎÎÌ»º¼Ö¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¼þ¤ê¤À¤±¤Ç20kg¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥¹