Åì³¤ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢¤­¤ç¤¦¤ÏÀã¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ººÇ¿·¤ÎÀã±À¡¢±«±À¤ÎÍÍ»Ò¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£ ¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¤¤¤Ä¤É¤³¤ÇÀã¤¬¹ß¤ë¡©Ì¾¸Å²°¤Ê¤É¤Ç¤âÀã ¡ÈºÇ¶¯ºÇÄ¹´¨ÇÈ¡É¤¬½±Íè ºÇ¿·¤ÎÀã¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó ¤­¤ç¤¦¸áÁ°6»þ¡¢ÀÑ¤â¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÀã¤ÎÎÌ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤ÏÀã¤ÏÀÑ¤â¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»°½Å¸©¤ÏËÌÃæÉô¤òÃæ¿´¤ËÀã¤ÎÀÑ¤â¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´ôÉì¸©¤Ï¹­¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀÑÀã¡¢´Ø¥±¸¶¤ÏºÇ¤â