³«Ëë¤Þ¤Ç240Æü¡£¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Î³«²ñ¼°¤ÈÊÄ²ñ¼°¤Î±é½Ð¹½ÁÛ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛŽ¢ºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÇÇÉ¼ê¤ËŽ£ ¥¢¥¸¥¢Âç²ñ³«ÊÄ²ñ¼°¤ÎÁí´ÆÆÄ¤òÃ´Åö¤¹¤ë±Ç²è´ÆÆÄŽ¥Äé¹¬É§¤µ¤ó ±é½Ð¤Î¹½ÁÛ¸ì¤ë ÃÏ¸µŽ¥Ì¾¸Å²°³«ºÅ¤È¤Ê¤ëÂç²ñ¤Ø¤Î»×¤¤¤â ¤­¤ç¤¦22Æü¡¢°¦ÃÎ¸©¸ø´Û¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¶¥µ»Âç²ñ³«²ñ¼°¤ÈÊÄ²ñ¼°¤ÎÁí´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÄé¹¬É§¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£Ì¾¸Å²°»Ô½Ð¿È¤ÎÄé¤µ¤ó¤Ï¡¢ÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ²ñÄ¹¤ÎÂçÂ¼ÃÎ»ö¤Ë»×¤¤½Ð