£±£·Æü¡¢´Å½Í¾Êð¯Æî»ÔÎ¾Åö¸©¤Î¶¦Í­¿©Æ²¤Ç¡¢²ÃÇ®Âæ¤Î¾å¤ËÎÁÍý¤òÊÂ¤Ù¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡£¡Êð¯Æî¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿ÏºÊ¼Ê¼¡Ë¡Ú¿·²Ú¼Òð¯Æî1·î22Æü¡Û¿ÁÎæ»³Ì®ÆîÏ¼¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÃæ¹ñ´Å½Í¾Êð¯Æî¡Ê¤í¤¦¤Ê¤ó¡Ë»ÔÎ¾Åö¸©¤Ï¡¢ÆÈµï¹âÎð¼Ô¤ä½Ð²Ô¤®Ï«Æ¯¼Ô¤Î¿©»ö¤Î½àÈ÷¤äÈñÍÑÉéÃ´¤ËÃåÌÜ¤·¡¢2025Ç¯8·î¤Ë¡Ö¶¦Í­¿©Æ²¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£À¯ÉÜ¤ÎÊä½õ¶â¤ò¼õ¤±¤Ä¤Ä¡¢»Ô¾ì²½±¿±Ä¤òºÎÍÑ¤·¡¢½»Ì±¤Ë¼ê¤´¤í¤Ê²Á³Ê¤Ç1Æü3¿©¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¸ø¶¦¥µ¡¼¥Ó¥¹