£±£´Æü¡¢·úÀßµ¡´ï¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÃæÎþ½Å²Ê·úÃÛµ¯½Åµ¡³£¤Ç¡¢¥¿¥ï¡¼¥¯¥ì¡¼¥ó¤ÎÉôÉÊ¤òÀ½Â¤¤¹¤ë½¾¶È°÷¡£¡ÊÄ¹º»¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿ÄÄ»×´À¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒÄ¹º»1·î22Æü¡ÛÃæ¹ñ¸ÐÆî¾Ê¾ïÆÁ»Ô¥Ï¥¤¥Æ¥¯»º¶È³«È¯¶è¤Ç¤Ï¡¢½ÕÀá¡ÊµìÀµ·î¡¢º£Ç¯¤Ï2·î17Æü¡Ë¤òÁ°¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬Í¢½Ð¸þ¤±À½ÉÊ¤ÎÀ¸»º¤òµÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£³«È¯¶è¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¥¹¥Þ¡¼¥ÈÀßÈ÷À½Â¤¤ä¿·ÁÇºà¡¢¿·¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ê¤É¤Î»º¶È°éÀ®¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤­¤¿¡£¹©¶È´ë¶È1892¼Ò¤Î¤¦¤Á¡¢°ìÄêµ¬ÌÏ¡Ê¼çÍ×»ö¶È