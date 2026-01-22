¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Æôºê¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¡ÖÂè7²óBBC¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤Ï½éÆü¤ò½ª¤¨¤¿¡£³ý¸¶Íªµª¡Ê38¡á²¬»³¡Ë¤¬¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀï12R¤Ç¥¤¥ó¤«¤éÂ¾Äú¤òÁ´¤¯´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤¤°µÆ¨·à¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡ÖÂ­¤Ï¾å°Ì¤À¤È»×¤¦¡×¤È½®Â­¤âÌäÂê¤Ê¤¤¡£Á°²óÇÆ¼Ô¤È¤·¤ÆÎ×¤àº£Àá¤Ï¾¡¤ÁÂ³¤±¤ì¤Ð½à·è¾¡¤Þ¤Ç1¹æÄú¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£2ÆüÌÜ¤Î½à¡¹·è¾¡12R¤âÀä¹¥ÏÈ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤³¤Î¼ê±þ¤¨¤Ê¤é¤Ð¡¢Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÆ¨¤²¤ò·è¤á¤Æ¡¢·è¾¡Àï¤Þ¤Ç¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÆÍ¤­¿Ê¤ß¤½¤¦¤À¡£