¡Ú¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¶¦Æ±¡Û¥Æ¥Ë¥¹¤ÎÁ´¹ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Ï22Æü¡¢¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹2²óÀï¤ÇÂçºä¤Ê¤ª¤ß¡Ê¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤¬¥½¥é¥Ê¡¦¥Á¥ë¥¹¥Æ¥¢¡Ê¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¡Ë¤Ë6¡½3¡¢4¡½6¡¢6¡½2¤Ç¾¡¤Á¡¢3²óÀï¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£