2025Ç¯¤ËºÇ¤â³èÌö¤·¤¿Áª¼ê¤ä¥Á¡¼¥à¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡ÖÂè74²óÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾Þ¡×¤ÎÉ½¾´¼°¤¬22Æü¹Ô¤ï¤ì¡¢½ÀÆ»¤Î°¤Éô»íÁª¼ê¤¬Âç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£½ÀÆ»½÷»Ò52¥­¥íµé¤Î°¤ÉôÁª¼ê¤Ï2025Ç¯¡¢2·î¤Î¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡¦¥Ð¥¯¡¼Âç²ñ¡¢4·î¤ÎÁ´ÆüËÜÁªÈ´½ÀÆ»ÂÎ½ÅÊÌÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¡£6·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤ÏÄÌ»»5ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼õ¾Þ¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç°¤ÉôÁª¼ê¤Ï¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷±É¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤­¡¢ÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Æ±»þ¤Ë¤³¤Î¾Þ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤