¼ÒÌ±ÅÞ¤Ï22Æü¡¢½°µÄ±¡Áªµó¤Î¸øÌó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ê¡Åç¿ðÊæÅÞ¼ó¤Ï¡Öº£²ó¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ï¡Ø¤¤¤Þ¤À¤«¤é¼ÒÌ±ÅÞ¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀÇ¶â¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ù¡×¤È¡¢¥¼¥¹¥Á¥ã¡¼¤òÉÕ¤±¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¿Æ»Ø¤òÎ©¤Æ¤ÆÏÓ¤ò¿¶¤ë¿·¥¼¥¹¥Á¥ã¡¼¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë¹â½êÆÀ¼Ô¤Î½êÆÀÀÇ°ú¤­¾å¤²¤ä¶âÍ»½êÆÀ¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÇÎ¨°ú¤­¾å¤²¡¢Âç´ë¶È¤ÎË¡¿ÍÀÇ°ú¤­¾å¤²¤Çºâ¸»¤òÀ¸¤ß¡¢¾ÃÈñÀÇ¤Ï°ìÎ§¥¼¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤òºî¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë