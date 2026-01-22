Æâ³ÕÉÜ¤Ï¡¢¹ñ¤ÈÃÏÊý¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ºâÀ¯·òÁ´²½¤Î»ØÉ¸¤È¤Ê¤ë¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¡¢8000²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¤ò¸«¹þ¤à¤È¤¤¤¦»î»»¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö½é¤Ï¹õ»ú¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µîÇ¯½©¤Î·ÐºÑÂÐºö¤Ë¤è¤ëÄÉ²Ã¤ÎºÐ½Ð¤¬¶Á¤­¤Þ¤·¤¿¡£¹â»ÔÁíÍý¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë´ð¤Å¤­¡¢ºâÀ¯¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À­¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤«¤é¤Î¿®Ç§¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×À¯ºö¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤ò¼Ú¶â¤ËÍê¤é¤º¡¢ÀÇ¼ý¤Ê¤É¤Ç¤É¤ì¤À¤±¤Þ¤«¤Ê¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¼¨¤¹¡Ö´ð