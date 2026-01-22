¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¤ÎXÅê¹Æ¤¬»×¤ï¤Ì·Á¤Ç¡È±ê¾å¡É¤·¤¿¡£ ±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«ÄâÁíËÜÉô¡Ê°Ê²¼¡¢¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¡Ë¤Î¸ø¼°X¤¬21Æü¡¢°ìÈÌ¥æー¥¶ー¤¬Ì¡²è¤Î°ì¥³¥Þ¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¥Ý¥¹¥È¤ò°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¡£ Åö³º²èÁü¤Ï¡¢¤¤¤¬¤°¤êÆ¬¤Î¾¯Ç¯¤¬¥«¥ìー¥é¥¤¥¹¤ò¡Ö¤¦¤á¡×¡Ö¤¦¤á¡×¤È¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ë¸ý¤Ë¤¹¤ë¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£ ¤³¤Î°ì¥³¥Þ¤À¤±¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¤Î¤ªÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Èù¾Ð¤Þ¤·¤¯¡¢¿©Íß¤ò