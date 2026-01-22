£²£°Æü¡¢¸ÐËÌ¾ÊÇîÊª´Û¡Ö¸ÐËÌ½ÐÅÚ¤ÎÀè¿Á¼ÖÇÏ¡¦Ê¼´ïÅ¸¡×¤ò¸«³Ø¤¹¤ë¿Í¡£¡ÊÉð´Á¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¾Ó·Ý¶å¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒÉð´Á1·î22Æü¡ÛÃæ¹ñ¸ÐËÌ¾ÊÉð´Á»Ô¤Î¸ÐËÌ¾ÊÇîÊª´Û¤Ç¤³¤Î¤Û¤É¡¢¿·¤¿¤Ê¾ïÀßÅ¸¡Ö¸ÐËÌ½ÐÅÚ¤ÎÀè¿Á¼ÖÇÏ¡¦Ê¼´ïÅ¸¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¾Ê½ÐÅÚ¤ÎÀè¿Á»þÂå¤ÎÇÏ¼Ö¤äÊ¼´ï430ÅÀÍ¾¤ê¤òÅ¸¼¨¡£Àï¹ñ»þÂåÁ¿¹ñ¤Îµ®Â²Êè¡Ö¶åÏ¢墩¡Ê¤­¤å¤¦¤ì¤ó¤È¤ó¡ËÊè·²¡×¤Î¼ÖÇÏ¹£¤«¤é¤Î½ÐÅÚÉÊ¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢ÇÏ¼Ö4Âæ¤«¤é¤Ê¤ëÁ¿¹ñ¤ÎÀï¼Ö¿Ø·Á¤òÉü¸µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á¾