¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï22Æü¤Î·ÐºÑºâÀ¯»ðÌä²ñµÄ¤Ç´ðÁÃÅªºâÀ¯¼ý»Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿ôÇ¯Ã±°Ì¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ëÊý¸þ¤Ë¸«Ä¾¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£