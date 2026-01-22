バレンタインを前に、新潟市のデパートで毎年恒例のチョコレートの祭典が開かれています。 ■髙橋泉アナウンサー 「ショーケースには色鮮やかなチョコレートがズラリと並んでいます。今年も世界中から心ときめくチョコが集まりました。」 新潟伊勢丹で開催中のチョコレートの祭典『ショコラモード2026』。今年は国内外あわせて約100ブランドが出店しています。