º£½µ¤ÏÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¡¢Âè67²ó¥¢¥á¥ê¥«JCC¡ÊGII¡¢¼Ç2200m¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ºòÇ¯¤Ï¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¤¬À©¤·¤¿°ìÀï¤Ëº£Ç¯¤â¹¥¥á¥ó¥Ðー¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÇÏ·ô¸¡Æ¤¤Î¥Ò¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢½ÐÁöÇÏ16Æ¬¤ÎÁ´Æ¬¿ÇÃÇ¤ò¹Ô¤¦¡£ ¢£¥¢¥á¥ê¥«JCC2026 ½ÐÁöÍ½ÄêÇÏÁ´Æ¬¿ÇÃÇ ¡¦¥¢¥¦¥¹¥ô¥¡ー¥ë ¶áÁö¤Ï¾¡¤ÁÇÏ¤«¤é1ÉÃ°Ê¾åÎ¥¤µ¤ì¤ë¥ìー¥¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶¯Ä´ºàÎÁ¤ÏË³¤·¤¤¡£ ¡¦¥¢¥ë¥Óー¥¸¥ã º£²ó¤¬Ìó1Ç¯2¥«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¼ÂÀï¡£¤µ¤¹