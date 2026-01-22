¹­Åç5¶è¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·¿Í¤¬Î©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£22Æü¤Ë½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µºâÌ³¾Ê´±Î½¤Ç¼«Ì±ÅÞ¡¦¿·¿Í¤Î»³ËÜ¿¼»á¡Ê40¡Ë¤Ç¤¹¡£Ãæ»³´ÖÃÏ°è¤äÅç¤·¤çÉô¤ò¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¤Û¤«¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤ëÀ¯ºö¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£¢£¼«Ì±¡¦¿· »³ËÜ¿¼»á¡ÖÃæ¾®´ë¶È¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆüËÜ¤Î´ë¶È¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÉôÊ¬¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢ ¤³¤³¤¬¸µµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÀäÂÐ¤ËÆüËÜ¤¬Ë­¤«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤È¡×°ìÊý¡¢¸½¿¦¤Îº´Æ£¸ø