¡ÈÌôÊª»ÈÍÑ¤Ç¿ÍÀ¸¤òËÀ¤Ë¿¶¤ë¡É¤³¤È¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡£ÂçºåÉÜ·Ù¤¬Ãæ³ØÀ¸¡¦¹â¹»À¸¤Ë¸þ¤±¤¿¶µ¼¼¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡££±·î£²£±Æü¤ËÂçºå¶Í°þÃæ³Ø¹»¡¦¹âÅù³Ø¹»¡ÊÂçºåÉÜÂçÅì»Ô¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçºåÉÜ·Ù¾¯Ç¯²Ý¤Ë¤è¤ë¡ÖÌôÊªÍðÍÑËÉ»ß¶µ¼¼¡×¤Ç¤¹¡£Ìó£¸£°£°¿Í¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬»²²Ã¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËÌôÊª¤ò´«¤á¤é¤ì¤¿¤È¤­¤ÎÂÐ½èË¡¤Ê¤É¤ò¡¢¥í¡¼¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥°¤òÄÌ¤·¤Æ³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡´±¡Ö¡Ø£±²ó¤À¤±¤Ê¤é¡Ä¡Ù¤È»×¤Ã¤ÆÌôÊª¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï°ÍÂ¸¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£ÌôÊª¤Î