ËÌµþ»ÔÆâ¤ÎËÌ³¤¸ø±àÆâ¤Ë¤¢¤ë¡¢400Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¡ÖÀ¾Å·Ûð¶­¡×·úÃÛ·²¤¬ÀÎ¤Î»Ñ¤ò²óÉü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·úÃÛ·²Æâ¤ÎÃæÄí¤Ç¤¢¤ëÎ°Íþ³Õ±¡Íî¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¹Í¸Å³Ø´ØÏ¢¤Î»öÌ³Åï¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Îò»ËÅª·úÃÛÊª¤ÎÊÝ¸î¤Î¤¿¤á¤Ë°ÜÅ¾¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÎ©¤ÁÂà¤­¤È´ØÏ¢¥¨¥ê¥¢¤Î°ú¤­ÅÏ¤·¼°¤¬1·î22Æü¡¢ËÌµþ»ÔÊ¸Êª¶É¤È±àÎÓÎÐ²½¶É¡¢¸ø±à´ÉÍý¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¶¦ºÅ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Î°Íþ³Õ±¡Íî¤Ï¡ÖÀ¾Å·Ûð¶­¡×·úÃÛ·²¤Î½ÅÍ×¤Ê¹½À®ÉôÊ¬¤Ç¤¢