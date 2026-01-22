¡Ønews every.¡Ù¤Î¡Ö¥ß¥À¥·¡×¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¡£¡Ö¶âÌÜÅª¤ÇËåÉ×ÉØ¤¬»Ð¤ò´Æ¶ØË½¹Ô¤«¡ØÀöÇ¾¾õÂÖ¡ÄÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¡þ22Æü¡¢´Æ¶Ø¤È¶¯ÅðÃ×½ý¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»ÔÀîÍÛ¿òÍÆµ¿¼Ô¡Ê38¡Ë¤ÈºÊ¤ÎÆàÈþÍÆµ¿¼Ô¡Ê45¡Ë¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2¿Í¤Ï2023Ç¯3·î¡¢ÆàÈþÍÆµ¿¼Ô¤Î50Âå¤Î»Ð¤òÀéÍÕ¸©¾¾¸Í»Ô¤Î¼«Âð¤Ë´Æ¶Ø¤·¤¿¤¦¤¨¡¢¶â¤òÃ¥¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¡¢Ê¢Éô¤Ê¤É¤òÊ£¿ô²ó½³¤Ã¤¿¤ê¡¢ÊñÃú¤ÎÊö¤ÇÆ¬¤ò²¥¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò