²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¾¾Ç¤Ã«ÀµÎ´¡Ê74¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëBSÄ«Æü¡Ø¥«¡¼¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯TV¡Ù¡ÊËè½µÌÚÍË¸å11¡§00¡Ë¤¬¡¢¤­¤ç¤¦22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢¡Ø¥·¥È¥í¥¨¥ó C3 ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Ù¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¾¾Ç¤Ã«ÀµÎ´¤¬¹¥°õ¾Ý¤òÊú¤¤¤¿¡¢¿··¿¡Ø¥·¥È¥í¥¨¥ó C3¡ÙÁ´ËÆ¡È¥Õ¥©¥ë¥à¡¦¥Õ¥©¥í¡¼¡¦¥¶¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¡É¡È·Á¤Ïµ¡Ç½¤Ë½¾¤¦¡É¤È¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Ô¡¼¥×¥ë¥º¥«¡¼¤Î¤¿¤á¤Î¸ÀÍÕ¤À¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢°Ý»ýÈñ¤¬°Â¤¯¤Æ¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤Î¤¤¤¤¹­¤¤¼¼Æâ¤È