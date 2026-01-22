Image:Amazon.co.jp ¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£Amazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë¤ÇËèÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡£ËÜÆü2026Ç¯1·î22Æü¤Ï¡¢Apple¤ÈGoogle¤Î¡ÈWÇ§¾Ú¡É¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ü¤µ1.7mm¤Ç¡¢ºâÉÛ¤ËÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Î¡¢UGREEN¡Ê¥æ¡¼¥°¥ê¡¼¥ó¡Ë¤Î¡ÖFineTrack Slim Duo¡×¤¬¤ªÆÀ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢£¤³¤Îµ­»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ UGREEN FineTrack S