2026Ç¯1·î15Æü¡¢Nothing Technology Japan¤«¤éÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤È¤Ê¤ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤Î¥¹¥Þ¥Û¡ÖPhone (3a) Lite¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Nothing¸ø¼°EC¥µ¥¤¥È¤Î¤Û¤«¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ç¤âÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£ ¸ø¼°EC¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î²Á³Ê¤Ï42,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ç¤Î²Á³Ê¤Ï°ì³çÊ§¤¤32,890±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤è¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ð¥Ã¥¯¤ò´Þ¤á¤ì¤Ð¼Â¼ÁÉéÃ´³Û¤Ï16,890±ß¤Ë¡£¤³¤³¤«¤é²¼¼è¤ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë