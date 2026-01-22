19Æü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2026¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿´Û»³¾»Ê¿»á¤¬¡¢ÃæÆü¡¦°ËÆ£çý±û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£´Û»³»á¤Ï¡Ö¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤Î»þ¤Ë¤Ï¤¤¤¤À®ÀÓ¤¬½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºòÇ¯°ÜÀÒ¤òµ¡¤ËËÉ¸æÎ¨¤¬°ÂÄê¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤¬²þ½¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢³°Ìî¤¬¤¹¤´¤¯Á°¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£ËÜ³ÊÇÉ¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬Â¿¤¤¥É¥é¥´¥ó¥º¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÊÑÂ§¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬³è¤­¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬°ì¿Í¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢